يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الدحيل × الاتحاد Twitter دون "تشفير أو اشتراك" | دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملعب عبد الله بن خليفة مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بين الدحيل القطري والاتحاد السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026. ويدخل الاتحاد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزين مهمين أمام الشرطة والشارقة الإماراتي، ليصل رصيده إلى 6 نقاط، بينما يحتل الدحيل المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويبحث عن انتصار يعيد آماله في المنافسة.

تردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد



أعلنت شبكة قنوات الكأس عن نقل مباراة الدحيل والاتحاد عبر قناة الكأس 5 على الترددات التالية:

على نايل سات:

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

على سهيل سات:

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما سيتم بث اللقاء عبر شبكة بي إن سبورت القطرية على قناة beIN Sports 2 HD.

معلق مباراة الاتحاد والدحيل



أسندت قناة beIN Sports 2 HD مهمة التعليق إلى المعلق حفيظ دراجي، بينما يتولى خليل البلوشي التعليق عبر قنوات الكأس.

موعد مباراة الاتحاد والدحيل اليوم



تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 على ملعب عبد الله بن خليفة في تمام الساعة:

6:00 مساءً بتوقيت مصر

7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

وضعية الاتحاد قبل المواجهة

يدخل نادي الاتحاد اللقاء وهو في صدارة المجموعة، ساعيًا لتعزيز موقعه واستعادة قوته بعد مواجهات قوية شهدت أداءً متميزًا، حيث يسعى لتحقيق فوز يعزز حظوظه المبكرة في التأهل لدور الـ16.

يعتمد الاتحاد على عناصره الأساسية في الخط الأمامي، مع تفعيل السرعات على الأطراف والكرات العرضية، بالإضافة إلى استغلال مهارات لاعبيه في بناء الهجمات المنظمة. ويُتوقع أن يركز الفريق على الضغط الهجومي المبكر لإرباك دفاع الدحيل ومنع أي فرص مرتدة.

وضعية الدحيل قبل المباراة

يبحث فريق الدحيل القطري عن انتصار ضروري لإعادة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات؛ ويعتمد الفريق على تنظيم دفاعي محكم، مع التحول السريع للهجمات المرتدة، مستفيدًا من مهارات لاعبيه القادرين على صناعة الفرص من لمسة واحدة أو الكرات الطويلة.