نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل لينك.. نهاية سعيدة للأبطال وبيومي فؤاد يعلن عن جزء ثان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث مسلسل لينك بعرض الحلقة 30 والأخيرة والتي جاءت نهائيته سعيدة وتحمل مفاجأة لمتابعي العمل، حيث بدأت الحلقة بعدما كشف بكر (سيد رجب) عن الخطة التي نفذها للإيقاع بالمتورطين في سرقته، إذ اعترف لأسما (رانيا يوسف) بأنه أبلغ الشرطة منذ البداية حفاظًا على حياة ابنه زياد (سليم الترك)، واتفق معهم على عملية تتبع دقيقة لمكان الشبكة التي استولت على أمواله.

تتمكن الشركة باالفعل من ضبط منصور ورأفت ومعها الأموال الخاصة ببكر وأسما، وفي خط درامي موازٍ، يعيش إياد (محمود ياسين جونيور) حالة من الاستقرار مع خطيبته سلمى (لينا صوفيا)، إذ يجهزان شقتهما قبل الزواج، لكن ظهور مريم (المغربي) فجأة يعيد التوتر، قبل أن يختار إياد الابتعاد عنها والوقوف إلى جانب سلمى.

وتتصاعد أجواء الفرحة بزفاف إياد وسلمى وسط حضور العائلة والأصدقاء، لتشهد الحلقة نهاية سعيدة لعدد من الشخصيات: علاء، حفيد يسرية (ميمي جمال)، يخرج من مستشفى الإدمان متعافيًا، عزت (تامر فرج) يعود لحياة ابنته ويحاول إصلاح علاقته بها، شادي (بلال أحمد بلال) يغادر البلاد بعد فصله من الكلية وضياع فرصه بعد تصرفاته الاجرامية طوال الفترة الماضية.

كما حضرت حنين الشاطر التي تجسد دور زهرة لإحياء الفرح، في ظل تقارب ملحوظ بين سعاد (فرح الزاهد) ومعتز حسام، في إشارة إلى تطور علاقتهما، لكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد انتهاء الحفل، حين تلقّى بكر اتصالًا غامضًا من شخص يطلب مقابلته داخل القاعة فور مغادرة الجميع، ليظهر بيومي فؤاد بشكل مفاجئ، كاشفًا أنه يعرف كل تفاصيل حياة بكر "بالتواريخ والمعاناة"، ويعرّف نفسه بأنه تاجر معلومات.

ويفجّر بيومي فؤاد قنبلة درامية حين يعلن أن رأفت ومنصور كانا يعملان لحسابه، وأنه هو "الرأس الأكبر" للشبكة التي تسرق الناس عبر "اللينكات"، وعندما يحاول بكر إبلاغ الشرطة، يجد أن الهاتف الذي يرنّ هو هاتف بيومي نفسه، ليهدده الأخير بالانتقام، وفي نهاية المشهد، يعلن بيومي فؤاد عن جزء ثان مة المسلسل بطريقة لافته وذلك خلال الحوار مع بكر.

يقول بيومي لبكر: "نتقابل في الجزء الثاني"، قبل أن يرد سيد رجب قائلًا: "بكر يا ترى هكون معاكم في الجزء الثاني؟" ليجيبه بيومي: "إن شاء الله معانا.، لتغلق الحلقة أبواب الموسم الأول على وعد بصراع جديد ومحتدم بين بكر وبيومي فؤاد في الجزء الثاني المرتقب.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.