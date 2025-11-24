الين يسجل أسوأ أداء أمام الدولار

الين يسجل أسوأ أداء أمام الدولارسجل الين أسوأ أداء أمام الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، في وقت يترقب المستثمرون أي إشارات على تدخل رسمي من طوكيو لوقف تراجع العملة اليابانية.

وبقي الين متراجعا 0.3 بالمئة إلى 156.89 دولار، وظل قريبا من أدنى مستوى له في عشرة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع انخفاض مستوى حركة التداول في السوق الآسيوية بسبب عطلة رسمية في اليابان.

جاء هذا التراجع نتيجة مزيج من السياسات النقدية الميسرة وانخفاض بعض أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وكانت وزيرة المالية في الحكومة اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، قد كثفت الأسبوع الماضي من تحذيراتها بالتدخل لوقف تراجع الين، ما منح العملة بعض الدعم يوم الجمعة لترتفع من أدنى مستوى في عشرة أشهر.

في المقابل، ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1531 دولار، في ظل تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، جون ويليامز، في نيويورك بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

واستقر مؤشر الدولار في معظم الأوقات عند 100.15، بينما شهدت العملات الرئيسية الأخرى ثباتا بالقرب من أدنى مستوياتها التي سجلتها في الآونة الأخيرة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.3095، دولار قبل إعلان الميزانية البريطانية يوم الأربعاء الماضي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5608 دولار أمريكي، بعد أن انخفض بنحو 8 بالمئة منذ يوليو الماضي بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية.

بدوره، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6457 دولار أمريكي.