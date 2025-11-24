نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: سيول محتملة على طرق البحر الأحمر وجنوب الصعيد وامتداد الأمطار إلى السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء اليوم تحذيرًا عاجلًا، أكدت خلاله استمرار تأثر أجزاء واسعة من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وسط تكاثر واضح للسحب الرعدية الممطرة التي تهدد بتشكل السيول على عدة طرق رئيسية.

جنوب الصعيد والبحر الأحمر في مرمى السيول

أوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية العنيفة تتركز بشكل خاص على الأقصر وأسوان، إضافة إلى المناطق الجنوبية من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تشير التوقعات إلى استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية وغزيرة في بعض الفترات.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع فرص تشكل السيول في عدة مناطق تُعد من "النقاط الساخنة"، وهي:

حلايب

شلاتين

رأس بناس

مرسى علم

ودعت الهيئة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر على الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى جنوب الصعيد، وخاصة الطرق المتجهة إلى محافظة أسوان، مشددة على ضرورة تأجيل السفر غير الضروري خلال الساعات المقبلة.

امتداد الأمطار إلى الشمال

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب الممطرة وامتدادها تدريجيًا لتشمل مناطق من:

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

شبه جزيرة سيناء

ورغم أن شدة الأمطار على تلك المناطق لن تكون بحدة جنوب البلاد، إلا أن الهيئة دعت المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الحالة الجوية.

متابعة مستمرة للحالة الجوية

أكدت هيئة الأرصاد أنها تتابع تطورات الطقس لحظة بلحظة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإرشادات الرسمية لتجنب مخاطر الأمطار والسيول المحتملة خلال هذه الموجة.