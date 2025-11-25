بدء التصويت بلجان حي المطرية فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - فتحت صباح اليوم الثلاثاء اللجان الانتخابية بحي المطرية في مدرسة أبطال العبور التابعة لمحافظة القاهرة أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى والأخير من التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتعتبر المرحلة الثانية هى الجزء الثانى من انتخابات مجلس النواب، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مرحلتين لتسهيل تنظيم عملية التصويت والإشراف القضائي، وبالتالي كل مجموعة من المحافظات لها موعد محدد، حيث أجريت المرحلة الأولى في عدد منها، ونستكمل اليوم باقي المحافظات.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، وهي: "القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين، القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا، الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا، الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا، المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا، كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

كما تشمل الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا، دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا، بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا، الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا، السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحا، جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا، شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ تعداد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا ويتنافسون على 141 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة في قطاع شرق الدلتا، وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.