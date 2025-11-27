نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالجيزة اليوم بجميع المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتهي اليوم الخميس اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمحافظة الجيزة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي جرت داخل جميع المدارس وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.

وشهدت اللجان انتظامًا كاملًا في أعمال الامتحانات منذ انطلاقها، وسط متابعة ميدانية من الإدارات التعليمية لضمان انضباط سير الاختبارات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحانات تمت دون شكاوى تُذكر، حيث التزم الطلاب بأداء الاختبارات في المواد المقررة في موعدها، فيما حرص معلمو كل مادة على متابعة أعمال التصحيح أولًا بأول داخل المدارس لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق جميع ضوابط الانضباط المدرسي، ومتابعة تواجد المعلمين والمراقبين داخل اللجان، مشيرة إلى أن تقارير الإدارات التعليمية أظهرت انتظامًا عامًا وحرصًا من المدارس على توفير بيئة هادئة تُساعد الطلاب على الأداء الجيد، استعدادًا للمرحلة القادمة من تقييمات العام الدراسي.