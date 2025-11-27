عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - طمئن الموسيقار الكبير الكبير عمر خيرت جمهوره ومتابعيه عن حالته الصحية، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "خيرت": « إلى جمهوري الحبيب.. أشكركم من قلبى على كل دعوة طيبة وكل كلمة محبة وصلتنى. أطمنكم إني بخير، ومشتاق للقائي بكم فى حفلاتنا القادمة».



تفاصيل تعرض عمر خيرت لأزمة صحية

أُصيب الموسيقار الكبير عمر خيرت بدور برد شديد أدى إلى نقله للعناية المركزة، ما اضطره للاعتذار عن حضور حفلاته المقررة خلال الفترة الحالية. وأكد خيرت لجمهوره أن حالته مستقرة، وأن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة لاستعادة صحته وعافيته.

آخر حفلات عمر خيرت

وكان عمر خيرت قد أبهج جمهوره مؤخرًا بحفل انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط، حيث قدم 20 مقطوعة موسيقية من أشهر أعماله، من بينها "العرافة"، "العطور الساحرة"، "خلي بالك من عقلك"، و"أنا 100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات التي أحبها الجمهور عبر العقود.



وخلال الحفل، وجه خيرت تحية لمصر قائلًا: "أحيي مصر على الإنجازات العظيمة التي نشهدها كل يوم، وتحيا مصر."