العالم اليوم - البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي في 2025

انتم الان تتابعون خبر البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - توقع البنك الدولي في تقرير له نشر الأربعاء، نموا بنسبة 2.6 بالمئة للاقتصاد التونسي في عام 2025 مع استقرار هذا المعدل حول 2.4 بالمئة خلال الفترة بين 2026 و2027.

وفي مايو الماضي كانت توقعات البنك لنمو الاقتصاد التونسي عند نسبة 1.9 بالمئة في عام 2025، مقارنة بـ 1.4 بالمئة في عام 2024.

وأشارت آخر مذكرة اقتصادية صادرة عن البنك الدولي تحت عنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية"، إلى أن الاقتصاد التونسي يظهر مؤشرات على التعافي، مدعوما بتحسن الإنتاج الزراعي، وانتعاش قطاع البناء، وتحسن أداء القطاع السياحي.

وأشار البنك في تقريره إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد سنوات من النمو المعتدل وتداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن التعافي مدفوع بالظروف المناخية المواتية وارتفاع النشاط بالقطاعات الرئيسية، فإن بعض القيود الهيكلية مثل محدودية التمويل الخارجي وتراجع نمو الإنتاجية وتدني مستويات الاستثمار، تستمر في التأثير على آفاق النمو على المدى المتوسط.