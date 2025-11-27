نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة في احتفالات عيد الطفولة بثقافة الدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الدقهلية، احتفالا بعيد الطفولة، وذلك ضمن أجندة الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة المقدمة لأطفال المحافظات.

استقبلت مدرسة السيدة خديجة احتفالية فنية نفذها قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، تضمنت ورشة رسم قدّمها الفنان محمد حسني، إضافة إلى مشاركة الفنان محمد قطامش بسكتش العرائس "ظاظا". كما قدم عرض خاص للأراجوز وفقرة فنية بعنوان "شكوكو"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع 2025، وسط تفاعل وإقبال لافت من الأطفال.

وفي سياق متصل، شهد مسرح بيت ثقافة تمي الأمديد يوما ثقافيا فنيا بدأ بلقاء بعنوان "حقوق الطفل وواجبنا نحوه"، أوضحت خلاله لمياء حمزة، مديرة البيت، أن حقوق الطفل تشمل الحق في الحياة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من الإساءة والاستغلال، مؤكدة أهمية توفير الرعاية اللازمة لبناء جيل قادر على خدمة الوطن. واختُتم اللقاء بفقرة لاكتشاف المواهب في الغناء والشعر والإلقاء.

كما نظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "الطفل رجل المستقبل وأساس نهضة الأمة"، تحدث خلالها سامي العوضي، المسئول الثقافي بالقصر، عن أن الاهتمام بالأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة يعد الركيزة الحقيقية لنهوض المجتمعات، مؤكدا ضرورة توفير بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره باعتبار ذلك حقا أصيلا.

وفي إطار الأنشطة المنفذة تحت إشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، ومن خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، نفذ قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة رسم وتلوين قدمتها الفنانة ولاء رياض، فيما نظمت مكتبة أتميدة الثقافية مسابقة في الرسم قدمها الفنان وسام الدسوقي.

كما استقبل المعهد الديني الابتدائي بالجوابر ورشة حكي بعنوان "حق الطفل في العيش في مجتمع يسوده السلام"، قدمتها زينات علي، وتناولت خلالها تعريف حقوق الطفل باعتبارها حقوقا تتلاءم مع حاجاته البدنية والعقلية والعاطفية، وتمنح له بصفته إنسانا يحتاج للرعاية والوصاية لحماية قدراته وتنميتها.