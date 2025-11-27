القاهرة - محمد ابراهيم - وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات

حَلّت خبيرة علم الطاقات والمشهد الفلكي وفاء حامد اليوم ضيفة على برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة عبر شبكة قنوات "النهار"، حيث قدّمت خلال الحلقة قراءة معمّقة لتأثير طاقة الأبراج على شخصية وسلوك الأفراد.

كما كشفت عن الطريقة التي تستقبل بها الأبراج طاقات شهر ديسمبر، مؤكدة أن هذا الشهر يحمل تغيرات قوية تستدعي وعيًا أعلى والحفاظ على توازن الطاقة.

وأوضحت وفاء أن شمس القوس خلال هذه الفترة تمنح دعمًا واضحًا لبرج العقرب، إذ تستمر آثار شمس العقرب التي كانت تكشف الغموض والأسرارفي التأثير حتى بداية ديسمبر، قبل أن يبدأ مواليد العقرب بالشعور بالراحة التدريجية مع انتقال الشمس إلى القوس.

وأضافت أن تأثير الشمس يظل متصلًا بطاقة العقرب حتى 19 فبراير، مشيرة إلى أن تراجع كوكب المشتري في برج السرطان ينعكس بدوره على العقرب بشكل إيجابي وداعم.

أما برج الحوت، فأكدت أنه يبدأ انطلاقة طاقية جديدة مع أول ديسمبر، تزامنًا مع تقدّم كوكب زحل بعيدًا عن تأثيره المباشر، لتستمر هذه المرحلة الصاعدة حتى فبراير 2026، وهي المرحلة الأخيرة من التعب والتحديات التي مرّ بها خلال الفترة السابقة.

وفي ما يتعلق بـ برج السرطان، أوضحت أن ديسمبر يحمل له نجاحات ملموسة على المستويين المهني والصحي، رغم شعوره بالضغط وكثرة الأنظار الموجهة إليه بسبب تميّزه، ويعود ذلك إلى تراجع كوكب المشتري في برجه، وهو كوكب الحظ الذي رغم تراجعه يمنح السرطان دعمًا مهمًا وإن كان تحت إطار من المسؤوليات والاختبارات.



- تأثير دخول الشمس إلى برج القوس على الأبراج



الأبراج النارية



يشهد مواليد القوس فترة مليئة بعروض السفر والمشاريع، مع فتح أبواب قوية وداعمة، ليصبح بالفعل ملك شهر ديسمبر، وتمثل شمس القوس طاقة التحدي والمغامرة، لذا تُنصح مواليد البرج باقتناص الفرص وتنظيم طاقتهم لتحقيق أكبر استفادة.

تتواجد الشمس في البيت الخامس للأسد، ما يمنحه طاقة انسجام وفرصًا مالية جيدة، إلا أن وجود كوكب المريخ في القوس قد يخلق نوعًا من الاستفزاز أو الاندفاع سواء على المستوى الشخصي أو العام، رغم أنه يفتح أمام الأسد مناصب وفرصًا كبيرة، لذلك يُفضَّل التركيز عند اتخاذ القرارات.

يدخل الحمل هذه المرحلة في البيت التاسع، وهو بيت الاستشفاء والحظ، مما يجعله مقبلًا على عروض مهمة وفرص مميزة، لكن عليه أن يتحلى بالتأني في الاختيار، وألا ينساق وراء التهور أو الاندفاع.

- الأبراج المائية



يعيش برج السرطان خلال هذه الفترة في البيت السادس، ما يدفعه للتركيز على صحته، والانشغال بمهام كثيرة، بالإضافة إلى طاقة إيجابية مصحوبة بكثرة الكلام والتواصل، ومع حلول 21 ديسمبر يتغيّر المشهد الفلكي بانتقال الشمس إلى برج الجدي، وهنا تبدأ الأبراج المائية عمومًا في الشعور بحالة من الانتعاش والدعم، في مقابل تأثر الأبراج الهوائية التي قد تواجه بعض التحديات خلال هذه المرحلة.

الابراج الهوائية



قالت وفاء إن يتأثر الجوزاء حاليًا بتراجع كوكب عطارد الحاكم له، ومع وجود الشمس في برج القوس داخل البيت السابع، قد يواجه تحديات على المستويين المالي والعاطفي، إضافة إلى ضغوط صحية، لذلك يُنصح مواليده بأخذ فترات من الراحة والاسترخاء، وتجنّب اتخاذ أي قرارات مستعجلة.

وحذرت الابراج الترابية أيضًا ومنها مواليد الجدي خلال هذه الفترة، إذ قد تتأثر صحتهم وتكون قراراتهم أقل دقة نتيجة حالة العداء مع شمس القوس، ما يستدعي منهم الحرص والتأنّي.



- تأثير شمس برج القوس على العلاقات العاطفية والعمل

العلاقات العاطفية:

يُعتبر كوكب المشتري الحاكم لبرج القوس، لكنه حاليًا في حالة تراجع، ما ينعكس على طاقته وتأثيره على الأبراج الأخرى، فوجود شمس القوس يؤثر على مواليد الجوزاء والجدي والدلو عاطفيًا، وقد تنشأ بعض الخلافات أو التوتر بين الشريكين خلال هذه الفترة.

بالنسبة لمواليد برج الدلو، فإن اكتمال وولادة القمر في برج القوس يوم 1 ديسمبر يمنحهم دعمًا ماديًا وعاطفيًا، ويولّد طاقة إيجابية تساعد على التصالح وحل الخلافات العاطفية.

بالنسبة للأبراج النارية "القوس والحمل والأسد"، تمنحهم شمس القوس دفعة قوية في العمل.

أما الأبراج المائية، فتشهد فرصًا جديدة في مجال العمل، مع إمكانية تحقيق تقدم ملحوظ إذا استغلّت طاقتها بشكل جيد.

واختتمت حديثها مؤكدة أن تراجع بعض الكواكب قد يؤدي إلى تأثيرات على المستوى الدولي، منها احتمالية حدوث أعطال في الإنترنت العالمية، تراجع في شبكات الصرف، وظهور نزاعات أو مشاكل في بعض الدول.