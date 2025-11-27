نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثقافة الإسماعيلية.. نقاشات حول تاريخ الحضارة المصرية وتأثيرها في الحضارات القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الإسماعيلية، ضمن مبادرة "عزة الهوية المصرية" وبرامج وزارة الثقافة بالمحافظات، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني.

استهلت الفعاليات من قصر ثقافة الإسماعيلية بعقد الصالون الثقافي بعنوان "تاريخ الحضارة المصرية.. كيف أثرت وتأثرت بالحضارات القديمة وذلك استمرارا لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم الصروح الحضارية التي تجسد عبقرية المصري القديم وإسهاماته في بناء الحضارة الإنسانية.

شهد الصالون حضور شيرين عبد الرحمن، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، التي أكدت في كلمتها أن افتتاح المتحف الكبير يعد محطة تاريخية فارقة تعكس ريادة مصر في صياغة الوعي الإنساني وإعادة تقديم تراثها العظيم للعالم برؤية معاصرة.

وشارك في الصالون الدكتور عادل السعدني، الذي قدم للحضور رحلة فكرية ثرية عبر تاريخ مصر القديم، موضحا حالة التفاعل الحضاري بين مصر وغيرها من الحضارات، وكيف تبادلت التأثيرات في مجالات الفنون والعلوم