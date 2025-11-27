نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية تفصل اليوم في طعون الحصر العددي بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، في الطعون المقدمة من المرشحين بشأن نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إخطار المتظلمين بنتائج فحص الطعون مساء اليوم وفقًا للجدول الزمني والإجراءات المُعتمدة.

الإجراءات المنظمة لتقديم الطعون والفصل فيها

وبحسب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، يُسمح للمرشحين بتقديم الطعون على نتائج الحصر العددي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان اللجان العامة للنتائج الأولية.

وبمجرد تسلّم اللجان هذه الطعون، تقوم بإحالتها على الفور إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى فحصها والبت فيها خلال مدة مماثلة تبلغ 24 ساعة من وقت الاستلام، ثم تخطر المتظلم بقرارها النهائي خلال 24 ساعة أخرى من صدوره، بما يضمن سرعة البت وحسم الموقف القانوني لكل مرشح.

الانتهاء من فرز الأصوات دون معوقات

شهدت الساعات الأولى من صباح أمس الانتهاء الكامل من عمليات فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي بجميع اللجان العامة في محافظات المرحلة الثانية، والتي جرت فعالياتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وتمت عملية الفرز بحضور واسع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمتابعين المعتمدين، ووكلاء المرشحين، دون تسجيل أي مخالفات أو معوقات خلال سير عمليات الفرز أو إعلان النتائج الأولية.

آليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية

واتبعت اللجان الفرعية إجراءات دقيقة ومنضبطة في عملية الفرز؛ حيث يقوم رئيس كل لجنة بفصل صناديق الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي عن تلك المخصصة لنظام القوائم، ثم يتم تحرير محاضر مستقلة لكل نظام انتخابي.

ويجري ذلك بحضور أمناء اللجنة والمندوبين وممثلي القوائم والإعلام والمتابعين والمترجمين، بعد مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المدونة في محاضر الإجراءات.

ويعلن رئيس اللجنة الفرعية العدد الحصري للناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم، إضافة إلى الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة وفق النظام المعمول به. وبعد انتهاء عملية الفرز، تُسلم محاضر الفرز والمظاريف المحتوية على بطاقات الاقتراع إلى رئيس اللجنة العامة لاستكمال الإجراءات.

محافظات المرحلة الثانية وتوزيع المرشحين

شملت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة على النحو التالي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية تضم 205 مرشحين.

القليوبية: 6 دوائر تضم 71 مرشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر تضم 288 مرشحًا.

الغربية: 7 دوائر تضم 140 مرشحًا.

المنوفية: 6 دوائر تضم 125 مرشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر تضم 88 مرشحًا.

الشرقية: 9 دوائر تضم 253 مرشحًا.

دمياط: دائرتان بـ 39 مرشحًا.

بورسعيد: دائرتان بـ 20 مرشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر بـ 36 مرشحًا.

السويس: دائرة واحدة بـ 18 مرشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان بـ 15 مرشحًا.

شمال سيناء: دائرتان بـ 12 مرشحًا.

نظام القوائم في الانتخابات

وبالنسبة لنظام القوائم، خصص له 142 مقعدًا في مجلس النواب، وتقدمت قائمة واحدة للمنافسة في دائرتين فقط، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في الدائرة الأولى، و102 مرشح في الدائرة الثانية.