وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي فريق عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بفريق عمل الصندوق، وذلك في اجتماع خُصص لمتابعة ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات في قطاع العمل الأهلي.

شهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة وعضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق.

وخلال الاجتماع، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي يبذلها فريق العمل داخل الصندوق، مؤكدة أن ما تحقق من مشروعات وأنشطة خلال الفترة الماضية يعكس تفاني الفريق وكفاءته، ويصب بشكل مباشر في دعم وتنمية العمل الأهلي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها تعوّل على دور الصندوق في تنفيذ مهام محورية خلال المرحلة المقبلة، مشددة على استمرارها في عقد لقاءات دورية مع العاملين لمتابعة تقدم الأعمال وتعزيز التكامل بين فرق العمل المختلفة.

من جانبهم، وجّه العاملون بالصندوق الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمامها وحرصها على التواصل المباشر معهم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بكفاءة عالية خلال الفترة القادمة.

