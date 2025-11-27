55 قتيلًاً في حريق هونغ كونغ
ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اجتاح مجمعا سكنيا في هونغ كونغ، إلى 55 حالة وفاة، إضافة لأكثر من 250 مفقودا.
وأفادت السلطات المحلية في هونغ كونغ بأنها فتحت تحقيقا واسعا حول أعمال التجديد الجارية في الموقع، وتحديد ملابسات اندلاع الحريق الذي شب داخل مجمّع "وانغ فوك كورت" السكني في منطقة "تاي بو"، ووصف بأنه الأسوأ منذ عقود.
وأعلنت لجنة هونغ كونغ المستقلة لمكافحة الفساد، في بيان، أنها شكلت فريق عمل لإجراء تحقيق شامل في شبهات فساد مرتبطة بمشروع التجديد الرئيسي في المجمع.
بدورها، تواصل الشرطة الصينية تحقيقاتها لمعرفة سبب اندلاع النيران، معلنة إيقاف ثلاثة أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال أعمال الصيانة، وهو ما يُرجح أنه ساهم في انتشار الحريق بسرعة.
وذكرت تقارير أولية عن الحريق أن النيران شبت في سقالات خيزران بعدة مبان ضمن مجمع "وانغ فوك كورت" قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من الأبنية، وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من خمسة مبان على الأقل من أصل ثمانية، بينما كان الرماد يتطاير في الهواء.
