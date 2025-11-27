نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية أوكرانية: كييف أول من يرغب في إنهاء الحرب لكن موسكو ترفض وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت ماريا إينوف عضو بالبرلمان الأوكراني، إنّ بلادها تقدر الجهود من قبل الشركاء الذين يرغبون في إنهاء هذه الحرب، مواصلة: "لأننا هنا "أوكرانيا أول دولة ترغب في إنهاء هذه الحرب".

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكن المشكلة هي أن روسيا هي الجانب الذي يرفض إنهاء هذه الحرب، وأنه من أجل إنهاء هذه الحرب أولًا لا بد أن نصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن للأسف لم نرى أي رغبة من الجانب الروسي جراء وقف إطلاق النار".

وتابعت، أنّ كل بند من هذه الخطة هو بند عام، ويتطلب مزيد من التعمق والشرح المفصل حول كيفية تنفيذه، وحول تبعاته، وحول الالتزامات من قبل الطرفين، لذا بالنسبة لنا هذا يبدو كأنه أجندة أو جدول أعمال بدلًا من خطة ملموسة يمكن أن تتحقق.

وواصلت: "وحين نقوم بالنظر إلى الشركاء الأمريكيين وهذه المحاولات التي يقومون بها، وكيف نرى الرئيس ترامب يدفع إلى تكثيف هذه الخطوات الدبلوماسية، نرى أن هذا أمر جيد، وحقًا نقدر التواصل والضمانات أكثر بالنسبة لنا كشعب أوكرانيا".

وأردفت: "نحن حقًا نرغب في إنهاء هذه الحرب ولكننا أيضًا ننظر إلى شروط هذا السلام، وأن مهمتنا ليست باليسيرة؛ طلبنا أن يكون هناك سلام دائم وعادل. هذا مهم ليس فقط لأوكرانيا، ولكن هذا أيضًا مهم لكل من أوروبا والولايات المتحدة".