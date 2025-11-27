نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك فينود: الأمن الأوروبي سيتأثر بأي حل للنزاع الروسي-والأوكراني.. ويجب أن يكون جزءً أساسيًا من المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مارك فينود كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات الأمنية، إن القلق الأوروبي فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو أن الأمن الأوروبي سوف يتأثر بأي حل لهذا النزاع، ومن ثم، فإن وجود الجانب الأوروبي كجزء أساسي في هذه المفاوضات أمر شرعي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اتفاق السلام يجب أن يكون عادلًا ومستداما وأن يوفر فرصة لروسيا بأن تقوم بوقف العدوان ومنعها من عمل أي عدوان على دول أخرى أو حتى على أوكرانيا مرة أخرى.

وتابع: "لذلك، نحن نحتاج إلى اتفاق قوي، ويجب أن يكون هناك ضمانات أمنية وواضحة، بأن هذا الاتفاق لن يكون فقط على الورق، كما كان هو الحال مع اتفاقات أخرى مثل مذكرة بودابست التي تعرضت للانتهاك من قبل روسيا".

وواصل، أنّ أوروبا تريد أن تتأكد من أنه سيكون هناك اتفاق قوي، وأنه لن يتم السماح لروسيا بخرقها، سواء بمهاجمة أوكرانيا أو أيٍ من الدول الأوروبية الأخرى، وأن الأمن الجمعي لأوروبا سوف يتم النظر إليه بشكل جدي، وكذلك المصلحة الروسية سوف تكون موجودة في هذا الاتفاق، ولكن فقط عن طريق ضمانات أمنية جادة.