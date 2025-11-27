نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أرمبروستر": وزير الخارجية الأمريكي يجب أن يقود مفاوضات السلام بين موسكو وكييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

قال توم أرمبروستر دبلوماسي أمريكي سابق، إنّ وزير الخارجية الأمريكي لا بد أن يقود مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا، أن المفاوضات لم تشمل وزارة الخارجية الأمريكية بشكل كافٍ.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان لدينا المبعوث الخاص الذي ذهب إلى موسكو، وأعتقد أن هناك هذا الانطباع أنه كان هناك الكثير من الانتباه الذي تم إعطاؤه إلى الجانب الروسي ولم يتم إعطاء نفس الانتباه إلى الجانب الأوكراني".

وتابع: "إذا نظرنا أيضًا إلى باقي التفاصيل، أعتقد أن هناك سؤال كبير حول التدمير والأمور التي جرت لمحتجزي هذه الحرب، هذه الأمور لن يتم حسمها سريعًا، ولكن حتى إذا نظرنا إلى ذلك، لقد سافرت إلى موسكو في التسعينات وتذكرت أني كنت أتعاون مع روسيا في العديد من الأمور، كنا نتحدث حول تخصيب اليورانيوم، وكنا نتناول الجيل الجديد من مفاعلات النووية وأن يكون هناك طاقة للعالم أجمع".

وواصل: "روسيا والولايات المتحدة لديها الكثير ليجنوه إذا قمنا بتعزيز هذه العلاقات وإعادتها مرة أخرى إلى مسارها، وللأسف كل ذلك قد أدى إلى زعزعة في العالم أجمع من بينها أزمات عالمية".