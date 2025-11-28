مفوضة الاتحاد الأوروبى لإدارة الأزمات تزور معبر رفح من الجانب المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز، منذ قليل، زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات لمعبر رفح من الجانب المصري.

وقبل ذلك أشاد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط، بما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم متصاعد.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في المنتدى الإقليمى العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية وتطورات الملفات الإقليمية.

القمة المصرية الأوروبية نقطة تحول في العلاقات

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في 22 أكتوبر الماضي شكلت نقطة تحول هامة في تطوير مسار التعاون بين الجانبين، ولاسيما في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشددا على أهمية البناء على مخرجات القمة، كما رحب وزير الخارجية بالجهود التي بُذلت لإطلاق ميثاق المتوسط والذى يهدف إلى تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.