مستشار سيف الإسلام القذافي يؤكد لـ«اليوم السابع» مقتله فى الزنتان غرب ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:05 صباحاً - أكد المستشار الخاص لسيف الإسلام القذافي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مقتله في مدينة الزنتان غربي البلاد.

فيما أكد عبد الله عثمان ممثل سيف الإسلام القذافي في منتدى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، مقتل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي دون كشف المزيد من التفاصيل.

وتضاربت الأنباء في ليبيا خلال الساعات الماضية حوّل مصير سيف الإسلام القذافي حيث تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية عن اغتيال نجل القذافي في ظروف غامضة جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.

وأكدت وسائل إعلام محلية ليبية غرب البلاد مقتل سيف الإسلام القذافي خلال اشتباكات مسلحة مع قوة مسلحة تتبع اللواء 444 قتال بالقرب من حقل الحمادة.

ونفى اللواء 444 الليبي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.