البرومو الأول لمسلسل "المداح أسطورة النهاية" لحمادة هلال طرحت قناة MBC مصر البرومو الأول للجزء السادس من مسلسل المداح تحت عنوان المداح أسطورة النهاية.حمل البرومو إقرأ المزيد

طرحت قناة MBC مصر البرومو الأول للجزء السادس من مسلسل "المداح"، تحت عنوان "المداح أسطورة النهاية".
حمل البرومو جرعة كبيرة من التشويق، خاصة مع عودة النجم فتحي عبد الوهاب بدور "الدكتور سميح"، ومواجهته مع النجم حمادة هلال أو "صابر المداح".
وبدأ البرومو بلقطات داخل موقع أثري للقاء "صابر" و"سميح"، على خلفية صوت طفلة تروي لصابر المداح تفاصيل حلم غريب، قبل أن نشاهد "صابر" يتوقف فجأة ويتفادى صدم طفلة بسيارته.
كما ظهر "سميح" لعدد من أبطال العمل مسببا لهم المتاعب، ومنهم تامر شلتوت، وعلاء مرسي، وهبة مجدي.
مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ومجموعة كبيرة من النجوم، وإخراج أحمد سمير فرج.
