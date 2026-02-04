خبيرة لـ DMC: إيران وجدت نفسها فى مواجهة حرب وجب عليها فيها المقاتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 01:05 صباحاً - قالت الدكتورة هدى رؤوف، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وإيران، إن ما نشهده اليوم بين الولايات المتحدة وإيران يمثل جولة جديدة من صراع طويل بدأ منذ السابع من أكتوبر 2023، وأوضحت أن إسرائيل استخدمت الأداة العسكرية لتغيير ملامح المنطقة، وكان الهدف الرئيسي إضعاف النفوذ الإقليمي لإيران وتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط.

نبرة التحدي الإيرانية ورد الفعل الأمريكي

وخلال لقاءها ببرنامج مساء dmc على قناة dmc، أشارت هدى رؤوف إلى أن إيران بدأت تتخذ نبرة تحدي أمام أمريكا وإسرائيل، معتبرة نفسها في مرحلة من جولات الصراع المستمرة.

وأكدت هدى رؤوف أن الاحتجاجات الداخلية التي تم

اشت مع الخطاب الأمريكي، ومحاولات ترامب استغلالها لإسقاط النظام، جعلت إيران أكثر حرصًا على مواجهة أي محاولات لإضعافها داخليًا وخارجيًا.

إيران بين المواجهة والردع

لفتت هدى رؤوف إلى أن إيران تدرك أن عدم مقاومتها لأي تهديد سيؤدي إلى إضعاف نفوذها واستنزاف النظام، مشيرة إلى أن الحرب التي استمرت 12 يومًا والاحتجاجات الداخلية أثبتت أن النظام الإيراني أمام اختبار حقيقي.

وأضافت هدى رؤوف أن إيران تعتبر نفسها الآن في مواجهة مباشرة تتطلب اتخاذ إجراءات دفاعية لمواجهة أي ضربة عسكرية محتملة، معتبرة أن الصراع الحالي ليس موجة عابرة بل مرحلة مصيرية في استراتيجية الردع الإيرانية.