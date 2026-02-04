إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة 50 ألف جنيه قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية المتهم إقرأ المزيد

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهم فيها بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل فندق، بمنطقة بولاق أبو العلا.

وبدأت التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من مدى حقيقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت مقدمة البلاغ أن محمود حجازي تحرش بها أثناء تواجدهما بأحد الفنادق في دائرة قسم بولاق أبو العلا.

وفي أول تعليق من الصفحة الرسمية للفنان محمود حجازي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت الصفحة: "الآية الكريمة "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" (الأنفال: 30)، تؤكد أن كيد البشر ومكرهم لإيذاء المؤمنين أو إبطال الحق، مهما عظم، يواجهه تدبير الله تعالى الذي يبطله ويقلبه نفعا".