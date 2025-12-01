الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع المشاركين فى معرض إيديكس 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:48 صباحاً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع المشاركين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025".

معرض إيديكس (EDEX) مصر 2025 دولي متخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية يُعقد كل عامين في القاهرة، وانطلقت الدورة الأولى للمعرض في ديسمبر 2018، بناءً على رؤية القيادة السياسية المصرية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض السلاح العالمية.

يُنظم المعرض هذا العام من قبل هيئة التسليح المصري بالتعاون والدعم الكامل من وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مصر، ويحظى الحدث برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه ثقلاً سياسياً وعسكرياً كبيراً.

يهدف المعرض إلى عرض أحدث التقنيات والحلول في المجالات الدفاعية الثلاثة: البرية، البحرية، والجوية، ويستقطب جمهوراً متخصصاً رفيع المستوى يضم قادة عسكريين، ومسؤولين حكوميين، ووفوداً دولية رسمية، بالإضافة إلى خبراء ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم.

ستُعقد الدورة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية إيديكس ( EDEX 2025) على مدار أربعة أيام، من يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، وكما في دوراته السابقة، سيستضيف مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة هذا الحدث العالمي