ضوابط التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب المنازل الوافدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:30 صباحاً - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تقدم الطلاب المنازل الوافدين من غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية، لامتحانات الثانوية العامة 2026، موضحة أنه يقدم الطالب الوافد ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي تثبت نجاحه من الصفوف التي تناظر الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوى المصرى على أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على المؤهل بما يفيد صحة البيانات الواردة بها ومن سفارتنا بهذه الدولة وبحظر قبول أية طلبات غير مستوفاة أو ناقصة لأى من هذه المستندات ولا تقبل أى تعهدات أو إقرارات كبديل لهذه المستندات مهما كانت الأسباب.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب أن يستوفى الطالب جميع بيانات استمارة التقدم للامتحان والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد من الإدارة التعليمية ويسدد الطالب رسم الامتحان بعملة أجنبية ( التولار ( يساوى قيمة الرسوم المقررة ) بالجنية المصرى ) بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في جمهورية مصر العربية ما يفيد سداد رسوم الامتحان برقم الحساب المدرج بنهاية هذا الكتيب ويتم تدوين رقمه وتاريخه وقيمته باستمارة التقدم للامتحان في الخانتين المعدتين لذلك ويرفق الإيصال مع باقي المستندات.

وقالت الوزارة إن الطلاب الوافدون الذين نجحوا بالصف الأول والثانى الثانوى العام بمدارس جمهورية العربية يتقدمون باستماراتهم عن طريق المدارس الناجحين منها ويقوم مندوب مديرية التربية والتعليم بفحص استمارات طلاب المنازل الوافدين للتأكد من سلامة المستندات ومن أحقية الطالب في دخول الامتحان وترد أى استمارة غير مستوفاة لجميع المستندات المطلوبة دون أدنى مسئولية على الوزارة، موضحة أن الطالب الحاصل على شهادات غير معادلة أو لا يوجد لديه شهادات عليه التوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات ( إدارة التعليم العام ) التحديد موقفه .

وأكدت على بالنسبة للغة الثانية : يعفى الطالب الوافد من دراسة اللغة الثانية إذا قيد على الصف الثاني الثانوي أما الطالب المقيد بالصف الأول الثانوى ( بداية المرحلة الثانوية ( لا يعنى من اللغة الثانية.