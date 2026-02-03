الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث كثيرون عن عادات صباحية صحية تمنح الجسم نشاطًا وتحسن وظائفه الحيوية، ويأتي شرب عصير البطيخ على معدة فارغة ضمن هذه العادات الشائعة، فالبطيخ فاكهة منعشة وغنية بالماء والعناصر المفيدة، ما يجعله خيارًا مفضلًا لبدء اليوم، خاصة في الطقس الحار، لكن تأثير هذا المشروب لا يقتصر على الترطيب فقط، بل يمتد ليشمل صحة الكلى بشكل مباشر، وبينما قد يحمل فوائد مهمة لدعم وظائفها، فإن الإفراط في تناوله قد يحمل مخاطر لبعض الفئات، ما يجعل الاعتدال والوعي بالحالة الصحية أمرًا ضروريًا.

ماذا يحدث للكلى عند شرب عصير البطيخ على معدة فارغة؟

فوائد عصير البطيخ للكلى عند تناوله صباحًا

يتميز البطيخ باحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم منذ الصباح، وهو عامل أساسي لدعم عمل الكلى بكفاءة، فزيادة السوائل تعزز قدرة الكلى على تنقية الدم والتخلص من السموم عبر البول، مما يقلل من فرص تكوّن حصوات الكلى.

كما يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة مهمة مثل الليكوبين وفيتامين C، التي تساهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما من العوامل التي قد تؤثر سلبًا على أنسجة الكلى مع مرور الوقت، خاصة عند الاستمرار في نمط حياة غير صحي.

متى يتحول عصير البطيخ إلى خطر على الكلى؟

رغم فوائده، قد لا يكون عصير البطيخ مناسبًا للجميع، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، فالبطيخ غني بالبوتاسيوم، وزيادة هذا العنصر في الجسم قد تشكل عبئًا على الكلى لدى من يعانون من ضعف في وظائفها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في مستوى البوتاسيوم بالدم.

لذلك ينصح بالاكتفاء بكوب واحد يوميًا، ومراعاة الحالة الصحية لكل شخص، مع استشارة الطبيب لمرضى الكلى قبل إدخاله بشكل منتظم ضمن النظام الغذائي.