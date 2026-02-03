طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة في 10 دقائق.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 صباحاً - طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة تعتمد على خطوات معينة لضمان نجاحها، حيث تُعد البسيسة أو كيكة دقيق الذرة من أطباق الحلويات التراثية التي تجمع بين الطعم الأصيل والقيمة الغذائية العالية بفضل استخدام دقيق الذرة المميز، وفي الفقرات التالية نستعرض لكم أسرار نجاح هذه الكيكة الهشة بطرق أشهر الطهاة لتستمتعوا بمذاق لا يُنسى مع كوب الشاي الدافئ.

طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة

تعتمد الطريقة التقليدية على خلط كوبين من دقيق الذرة الأصفر مع كوب من الدقيق الأبيض لضمان قوام متماسك وغير متفتت. يجب نخل دقيق الذرة جيدًا للتخلص من أي حبيبات خشنة قد تؤثر على نعومة الكيكة بعد النضج داخل الفرن. استخدام الزيت بدلًا من السمن يمنح البسيسة خفة واضحة ويجعلها هشة ومرتفعة بشكل يرضي كافة الأذواق. إضافة ملعقة صغيرة من الخل إلى الخليط تساعد في القضاء على رائحة البيض تمامًا وتعزز من ارتفاع الكيكة. يُفضل تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 لضمان توزيع الحرارة بالتساوي والحصول على لون ذهبي رائع. رش السمسم المحمص على وجه الصينية قبل إدخالها الفرن يضيف نكهة ريفية أصلية وقرمشة محببة للجميع.

طريقة عمل البسيسة باللبن

يساهم اللبن الحليب في جعل قلب البسيسة فاتح اللون وطريًا جدًا مما يجعلها تذوب في الفم بسهولة.

خلط اللبن مع السكر جيدًا قبل إضافة المكونات الجافة يضمن ذوبان حبيبات السكر وعدم ظهور بقع داكنة على الوجه.

يمكن استبدال نصف كمية اللبن بالزبادي للحصول على قوام أكثر دسامة ورطوبة تدوم لفترة أطول بعد التخزين.

إضافة رشة من الفانيليا أو بشر الليمون مع اللبن يعزز من رائحة الكيكة الذكية التي تميز البيوت المصرية الأصيلة.

يجب أن يكون اللبن بدرجة حرارة الغرفة لتجنب هبوط الكيكة المفاجئ أثناء عملية الخبز في الفرن.

طريقة عمل البسيسة فاطمة أبو حاتي

تنصح الشيف فاطمة أبو حاتي باستخدام دقيق الذرة الناعم جدًا للحصول على نتيجة تضاهي الكيكات الإسفنجية الجاهزة.

وتعتمد وصفتها على معايير دقيقة حيث تستخدم كوب ونصف من دقيق الذرة مقابل كوب واحد من الدقيق الفاخر.

السر في نجاح بسيسة فاطمة أبو حاتي يكمن في خفق البيض مع السكر والزيت لفترة كافية حتى يصبح الخليط كريميًا وفاتحًا.

تؤكد على ضرورة دهن الصينية بمادة دهنية ورشة دقيق ذرة خفيفة لضمان عدم التصاق الكيكة وسهولة قلبها.

تخرج البسيسة من الفرن وتُترك لتهدأ تمامًا قبل التقطيع للحفاظ على شكل الخرطة متساويًا ومنتظمًا.

طريقة عمل البسيسة بدقيق الذرة للشيف حسن

يركز الشيف حسن في طريقته على التكنيك الاحترافي من خلال فصل الصفار عن البياض أحيانًا لزيادة كمية الهواء داخل الكيكة.

يضيف الشيف حسن ملعقة كبيرة من النشا إلى دقيق الذرة ليعطي نعومة فائقة للقوام تمنع الشعور بخشونة الذرة المعروفة.

استخدام المحسن كيك أو بيكنج بودر عالي الجودة هو قاعدة أساسية في وصفة الشيف حسن لضمان أعلى ارتفاع ممكن.

يفضل استخدام السمن البلدي في المسح لدهن القالب ليعطي طعمًا غنيًا يذكرنا بمذاق حلويات الزمن الجميل.

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة بالبرتقال

يعطي عصير البرتقال الطازج نكهة منعشة ولونًا برتقاليًا جذابًا للبسيسة يجعلها محببة جدًا للأطفال والكبار على حد سواء.

إضافة بشر البرتقال الناعم مع المكونات الجافة يعزز من تركيز الزيوت العطرية التي تفوح فور خروج الكيكة من الفرن.

يمكن سقي الكيكة بصوص برتقال خفيف فور خروجها وهي ساخنة لتصبح أكثر رطوبة وغنى بالطعم الحمضي المتميز.

البرتقال يعمل كمحسن طبيعي للعجينة ويساعد في جعل مسام الكيكة ضيقة ومنتظمة مما يسهل عملية تزيينها.

طريقة عمل البسيسة باللبن ناديه السيد

تتميز طريقة نادية السيد بالسهولة والبساطة حيث يمكن تحضير كافة المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي في دقائق معدودة.

تركز نادية السيد على توازن السكر بحيث لا تكون الكيكة جزعة بل معتدلة الحلاوة لتناسب وجبات الإفطار اليومية.

تنصح باستخدام كوب من الحليب الدافئ قليلًا لمساعدة دقيق الذرة على التشرب والانتفاخ قبل مرحلة الخبز النهائية.

تقدم نادية السيد نصيحة ذهبية وهي عدم فتح الفرن قبل مرور 25 دقيقة لضمان عدم هبوط الكيكة نتيجة صدمة الهواء البارد.

إن سر البسيسة الناجحة يكمن في اختيار نوعية دقيق ذرة جيدة والموازنة بينه وبين الدقيق الأبيض، لذلك يمكنك تجربة طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة وفقًا للخطوات السابقة، واختاري منها ما يناسب ذوق عائلتك لتكوني ملكة المطبخ في تقديم أشهى الحلويات التقليدية.