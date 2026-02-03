رابط مباشر.. خطوات بسيطة للاستعلام عن نتيجة الشهادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:15 صباحاً - يترقب الطلاب وأولياء الأمور لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية، وارتفعت معدلات البحث في جوجل عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رابط يتيح للطلاب وأولياء الأمور الدخول عليه والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية