نوردشيلاند يكشف تفاصيل ضم إبراهيم عادل وموعد الانضمام للتدريبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:16 صباحاً - أعلن نادي نوردشيلاند الدنماركي تعاقده مع المهاجم الدولي المصري إبراهيم عادل، البالغ من العمر 24 عامًا، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع تضمين العقد خيار الشراء.

بيان نادي نوردشيلاند الدنماركي

وقال نادي نوردشيلاند الدنماركي في بيان عبر موقعه الرسمي، وُلد إبراهيم عادل في مدينة بورسعيد، وبدأ رحلته الكروية مبكرًا بعدما انتقل إلى نادي بيراميدز في سن 16 عامًا، حيث أمضى سبعة أعوام كاملة داخل النادي حتى صيف 2025. وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عمر 18 عامًا، قبل أن يتطور تدريجيًا ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق، مقدمًا مستويات لافتة، لا سيما في مركز الجناح الأيسر خلال موسم 2024/2025.

وشهد ذلك الموسم تألقًا استثنائيًا لعادل، إذ خاض 32 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، وكان أحد العناصر الحاسمة في مشوار بيراميدز نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبلغ التألق ذروته بمساهمته في الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة إجمالية 3-2 في النهائي، كما حل ثالثًا في ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.

عقب هذا الإنجاز، انتقل إبراهيم عادل إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، حيث شارك بانتظام ولفت الأنظار بأدائه، ما قاده للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت خلال شهري ديسمبر ويناير. وشارك عادل في 4 مباريات من أصل 7، منها مباراتان أساسيتان، رافعًا رصيده الدولي إلى 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وساهم في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها هذا الصيف.

كما يمتلك إبراهيم عادل سجلًا مميزًا مع المنتخب الأولمبي المصري، حيث خاض 9 مباريات وكان ضمن قائمة الفريق المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024. ورغم الاكتفاء بالمركز الرابع بعد الخسارة في مباراة الميدالية البرونزية، ترك اللاعب بصمة واضحة، أبرزها تسجيله هدفي الفوز التاريخي على إسبانيا بنتيجة 2-1 في افتتاح مباريات دور المجموعات.

ومن المنتظر أن ينضم إبراهيم عادل إلى تدريبات نادي نوردشيلاند الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من إجراءات تصريح العمل، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية، وسط تطلعات كبيرة بأن يشكل إضافة قوية لهجوم الفريق الدنماركي.