بالفيديو.. الحكومة تطلق البرنامج القومي للقراءة والكتابة لتحسين مهارات الطلاب وبناء جيل قادر على المستقبل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جديدًا عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يستعرض فيه جهود الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، من خلال البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، الذي يعد خطوة محورية نحو تعليم أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

مبادرة وطنية لتعزيز جودة التعليم

يُعد البرنامج القومي للقراءة والكتابة إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”، بهدف تحسين جودة التعليم عبر تطوير المناهج، واعتماد أساليب تعليم حديثة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتوفر بيئة تعليمية داعمة لتنمية المهارات الأساسية.

وخلال الفيديو، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، أن البرنامج يستهدف تلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختبارات أولية تكشف احتياجات الطلاب

وأوضحت “عبد السلام” أنه قبل بدء تنفيذ البرنامج، تم إجراء اختبار لأكثر من مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتبين أن نحو 200 ألف منهم بحاجة إلى دعم إضافي في مهارات القراءة والكتابة.

وبناءً على هذه النتائج، تم إعداد برنامج شامل بالتعاون مع المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات، وبمشاركة نخبة من خبراء اللغة العربية والمتخصصين في تنمية المهارات.

تدريب 10 آلاف معلم لتعزيز المهارات الأساسية

كما تم تدريب أكثر من 10 آلاف معلم على تطبيق برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة، عبر المنصة المهنية للمعلمين، وذلك بالشراكة مع الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، لضمان وصول التدريبات لأكبر عدد من المعلمين بكفاءة عالية.

برنامج مكثف لمدة 60 ساعة تعليمية

يتضمن البرنامج 60 ساعة تعليمية تُقدم على مدار 5 أيام أسبوعيًا، على مدار ثلاثة أشهر “مارس – أبريل – مايو”، بهدف رفع كفاءة الطلاب وتمكينهم من إتقان القراءة والكتابة والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بثقة وقدرة.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن اختبار نهاية البرنامج أظهر نتائج إيجابية، ما دفع إلى التوصية بتعميمه على مستوى الجمهورية، بدلًا من اقتصاره على 10 محافظات فقط في مرحلته الأولى.

تعميم البرنامج تدريجيًا ليشمل جميع المحافظات بحلول 2026

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستشمل 10 محافظات جديدة، ثم المرحلة الثالثة 7 محافظات إضافية، ليغطي البرنامج جميع محافظات الجمهورية.

وتهدف الوزارة بحلول عام 2026 إلى ضمان أن يكون كل طفل في المرحلة الابتدائية قادرًا على القراءة والكتابة بشكل كامل، وهو هدف استراتيجي يعكس رؤية الدولة لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.