نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: قضايا الاحتيال والرشوة ضد نتنياهو بلغت منعطفًا خطيرًا يهدد بقاءه في السلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب العفو بعد 5 سنوات ونصف سنة من التقاضي والمثول أمام القضاء بشكل ربما يعطل مسيرته السياسية، حيث يشعر بأن القضايا تطبق خناقها عليه مجموعة من القضايا 3 قضايا بشكل أساسي قضية رقم 1000 و2000 و4000.

وأضاف ثابت، في حواره مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه القضايا الثلاث تتعلق بالاحتيال والرشوة أو تلقي هدايا دون إذن، والمسألة متعلقة بخيانة الأمانة، موضحًا، أنها قضايا وصلت الآن إلى منعطف خطير يهدد المصير السياسي لنتنياهو، كما يهدد خططه للاستمرار على ما يسمى في الإعلام الإسرائيلي مسرح الجريمة هو موقع السلطة الآن واستمراره للانتخابات المقبلة، وهذا ما يقلق نتنياهو.

وتابع، أنّ استمرار هذه القضايا يقضي على فرص استمراره في المسرح السياسي داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أنه يريد أن يفرض شروطه مبكرًا قبل أن تصل هذه القضايا إلى أحكام تلزم باستبعاده من ممارسة العمل السياسي في إسرائيل.