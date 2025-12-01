بيراميدز يحسم صدارة ترتيب أفضل 10 أندية رجال فى أفريقيا لعام 2025 بفارق كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة أفضل 10 أندية في أفريقيا حسب التصويت الذي تم قبل الإعلان عن جوائز 2025 في الحفل الذي أقيم بمدينة الرباط المغربية قبل أسابيع وشهد تتويج نادي بيراميدز به.

ونجح نادي بيراميدز في حصد جائزة أفضل نادي في أفريقيا 2025 بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نهضة بركان المغربي.

قائمة أفضل 10 أندية في أفريقيا 2025:

بيراميدز (مصر) ─ 161 نقطة

نهضة بركان (المغرب) ─ 120 نقطة

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) ─ 98 نقطة

سيمبا (تنزانيا) ─ 54 نقطة

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) ─ 44 نقطة

الهلال (السودان) ─ 39 نقطة

ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) ─ 26 نقطة

شباب بلوزداد (الجزائر) ─ 13 نقطة

قسنطينة (الجزائر) ─ 9 نقاط

أسيك ميموزا (كوت ديفوار) ─ 6 نقاط

أفضل نادي في أفريقيا 2025

قائمة الفائزين بجوائز كاف 2025:

- أفضل لاعب: أشرف حكيمي (المغرب).

- أفضل لاعبة: غزلان الشباك (المغرب).

- أفضل لاعب في القارة: فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية).

- أفضل مدرب: بوبيستا (الرأس الأخضر).

- أفضل ناد: بيراميدز (مصر).

- أفضل حكم: عمر عبد القادر أرتان (الصومال).

- أفضل حكمة: شاميرا نبادا (أوغندا).

- أفضل منتخب: المغرب للشباب تحت 20 عاما

- أفضل منتخب سيدات: نيجيريا

- أفضل لاعب صاعد: عثمان معما (المغرب).

- أفضل لاعبة صاعدة: ضحى المدنى (المغرب).

- أفضل هدف: كليمنت مزيزي (تنزانيا).