وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان عددًا من قادة الوفود العسكرية

أحمد جودة - القاهرة - على هامش إفتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية ( EDEX – 2025 ) فى نسخته الرابعة

إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد رامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطنى لجمهورية إفريقيا الوسطى، كما إلتقى بالسيد سورين بابيكيان وزير دفاع أرمينيا، والسيد ساديو كمارا وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لدولة مالى، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عددًا

من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى إطار مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

كما إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن مهندس عيسى سيف

محمد المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول محمد الغول رئيس أركان

جيش البر التونسى، واللواء ركن مهندس صلاح مسعود العازمى معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى لهيئة الإمداد والتموين، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى عدد من المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا

ذات الإهتمام المشترك.



حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.