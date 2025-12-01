الطب الشرعي يعثر على خلايا بشرية لمتهمين جدد بملابس أطفال مدرسة بالسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - أعلنت النيابة العامة، عن ارتفاع عدد المتهمين بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان السلام، إلي سبعة متهمين إجمالاً، بعدما تم الكشف عن 3 متهمين جدد بالقضية.

وأسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.

واختتمت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي

وقد أسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم وهو ما وضعهم في موضع الاتهام، وبمجرد ورود التقرير اليوم الموافق الاول من ديسمبر من عام 2025 تم إحالته والمتهمين الى النيابة العسكرية التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الاوراق أمس الموافق 30 من نوفمبر 2025.