متحدث الخارجية: إطلاق سراح المواطنين الـ3 المختطفين في مالي بعد 5 أسابيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية نجحت بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، في إطلاق سراح المواطنين الثلاثة المختطفين في مالي بعد حوالي خمس أسابيع من اختطافهم على يد إحدى الجماعات المسلحة.

وأوضح السفير تميم خلاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المختطفين كانوا خارج العاصمة باماكو، في مناطق تعاني من اضطرابات أمنية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانات رسمية ناشدت خلالها الجالية المصرية بعدم مغادرة العاصمة لضمان سلامتهم.

وأضاف أن الاتصالات على أعلى مستوى شملت تواصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره المالي، إلى جانب متابعة يومية من السفير المصري في مالي، محمد الجمال، مع السلطات المالية لضمان توفير أقصى درجات الحماية وإتمام عملية الإفراج. مؤكدًا حرص الدولة على سلامة كل مواطن مصري في الخارج.

وأكد السفير تميم خلاف، أن الثلاثة مواطنين المصريين تم إطلاق سراحهم وهم بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في مالي تتراوح بين 500 و1000 شخص، معظمهم يعمل في التجارة أو شركات مصرية، وأن الخطر يتركز خارج العاصمة في المدن والأقاليم المجاورة.