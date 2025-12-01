نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكلف "الشيخ محمد رجب عبده خليفة "رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.

يُذكر أنه من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تدرج في عدد من المناصب الدعوية والإشرافية والقيادية داخل الوزارة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة في الفترة من 2018م إلى 2021م، ثم وكيلًا لمديرية أوقاف البحيرة من2021م وحتى 2024م، ثم مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية منذ أكتوبر 2024 وحتى تاريخه.

كما أوفدته وزارة الأوقاف إلى مدينة لندن لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك عامي 2024 و2025م؛ تقديرًا لكفاءته العلمية والدعوية وتميزه في الأداء.

والوزارة تتقدم بخالص التهنئة لفضيلته، راجية له التوفيق والسداد في خدمة الدعوة والدين والوطن.