نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: هناك محاولة لتقديم تنازلات لإنهاء الملف المتوتر بين إيران وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنّ هناك محاولة لتقديم تنازلات من جميع الأطراف للتوصل لإنهاء الملف المتوتر الساخن بعد الضربات التي حدثت لإيران ولمشروعها النووي وبرنامجها النووي على أن يكون هناك خطوات في المقابل من جانب الإيرانيين للتقارب مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف ثابت، في حواره مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر ربما يبدو هذا مستبعدًا الآن بالنسبة للآخرين على العلن، لكن هناك ما يجري في الكواليس بشأن تقارب إسرائيلي-إيراني أو إنهاء لحالة العداء بدرجة ما أو إبقائها على حالة اللا سلم واللا حرب دون أعمال عدوانية ووقف الدعم للجماعات التي تهدد أيضًا الأمن الإسرائيلي بدرجة أخرى سواء في اليمن أو حتى في مناطق أخرى.

وتابع الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أنّ كل هذا يجري في إطار ترتيبات ترعاها واشنطن وتدعم فيها نتنياهو باعتباره شخصية سياسية بارزة على الساحة وإن كانت تطاله اتهامات خطيرة.