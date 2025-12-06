نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تسجل نموًا استثماريًا 24.2% بالربع الأول بفضل المشروعات الكبرى أبرزها القطار الكهربائي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تسجل نموًا استثماريًا 24.2% بالربع الأول بفضل المشروعات الكبرى أبرزها القطار الكهربائي السريع

أظهرت البيانات الرسمية للربع الأول من العام المالي الجاري ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في مصر إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا قدره 24.2% مقارنة بالربع المماثل من العام المالي الماضي، في مؤشر واضح على تحسن المناخ الاستثماري ونجاح الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف القطاعات.

المشروعات الكبرى ودورها في جذب الاستثمارات

تتضمن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر العديد من المبادرات في قطاع النقل والبنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والعقارات. ويأتي على رأس هذه المشاريع مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول إجمالي 2000 كم ويضم 60 محطة، ويعد من أهم المشاريع التي تدعم الربط بين المدن الكبرى وتحسين شبكة النقل في البلاد.

تقدير دولي لمشروعات مصر

حظي مشروع القطار الكهربائي السريع بإشادة واسعة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في ديسمبر 2025، حيث توقع التقرير أن يسهم تنفيذ المشروعات الكبرى، وخصوصًا القطار الكهربائي السريع، في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل مصر خلال السنوات المقبلة، لا سيما في قطاع العقارات والبنية التحتية.

أثر المشروعات على الاقتصاد المصري

تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات المكملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب رفع جودة الخدمات العامة وتسهيل حركة المواطنين والبضائع داخل الدولة. كما أنها تعكس رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها الإقليمي كمركز جذب للاستثمار.

توقعات مستقبلية للاستثمار في مصر

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار وتيرة نمو الاستثمارات في مصر خلال العام المالي الجاري، مع استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع في المشروعات الصناعية والتكنولوجية. ويعتبر المشروع القومي للقطار الكهربائي السريع نموذجًا رائدًا للربط بين التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة.