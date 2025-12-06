عاجل لـ أصحاب السيارات.. قرار تاريخي من «المرور» يهم ملايين المواطنين | وتنفيذه خلال ساعات

الرياض - كتبت رنا صلاح - استحدثت وزارة الداخلية، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهادة مخالفات المرور الإلكترونية، وذلك عبر الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

وبموجب هذا الربط، تصل شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية إلى مركز المعلومات بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة، الأمر الذي أتاح لوزارة الداخلية استكمال خطواتها نحو تطبيق منظومة مرور بلا أوراق.

وقررت الوزارة إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية، تيسيرًا على المواطنين، وفي إطار خطتها للتحول إلى منظومة مرور رقمية بالكامل.

وساهم هذا الإجراء في الحد من عمليات التلاعب، ورفع مستوى الدقة والسرعة في وحدات التراخيص، ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة، وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية، إلى جانب المنافذ الجمركية.

ويتيح النظام الجديد للمركبات المرور من المنافذ الحدودية دون الحاجة لتقديم شهادة ورقية تثبت براءة الذمة من المخالفات.

موعد بدء العمل بالشهادة الإلكترونية

يبدأ العمل بنظام الشهادة الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة للتطوير والتحديث، وتقديم خدمات جماهيرية أكثر سهولة وسرعة، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية التي تستهدف التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز جودة الأداء الأمني ويُسهِم في حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسلاسة ويسر.