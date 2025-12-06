نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، خاصة المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد، وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي وسحب رعدية على عدة محافظات.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

تشير الهيئة إلى أن البلاد ستتأثر بانخفاض واضح في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع أجواء باردة في الصباح الباكر، وطقس معتدل نهارًا يميل إلى البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

كما تزيد نشاطات الرياح على بعض المناطق من الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية

وتتوقع الهيئة ظهور شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية إلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

وسط سيناء

وتطالب الأرصاد السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط رياح وأتربة على بعض المناطق

تشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة بشكل متقطع، خاصة على:

السواحل الشمالية الغربية

الصحراء الغربية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

وتساهم هذه الرياح في زيادة الإحساس ببرودة الأجواء.

أمطار رعدية على البحر الأحمر وسيناء والصعيد

ترجح هيئة الأرصاد تعرض مناطق واسعة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، جاءت على النحو التالي:

1. أمطار البحر الأحمر (متوسطة إلى رعدية وقد تغزر أحيانًا)

رأس غارب

الزعفرانة

الغردقة

القصير

مرسى علم

رأس بناس

2. أمطار سيناء (متوسطة إلى رعدية وقد تكون غزيرة)

شمال سيناء

خليج العقبة

نخل

سانت كاترين

دهب

شرم الشيخ

3. أمطار الصعيد (خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا)

وسط الصعيد

جنوب الصعيد

4. أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% على:

السواحل الشمالية الغربية

مدن القناة

وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر

تسود حالة من اضطراب الملاحة البحرية على كل من:

البحر الأحمر

خليج السويس

خليج العقبة

مع توقع ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، وسرعات رياح تتراوح بين 40 و50 كم/س، مما يستوجب الحذر من قبل مرتادي البحر والصيادين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى

العظمى: 21°

الصغرى: 12°

الإسكندرية

العظمى: 19°

الصغرى: 12°

مطروح

العظمى: 20°

الصغرى: 12°

سوهاج

العظمى: 25°

الصغرى: 10°

قنا

العظمى: 28°

الصغرى: 12°

أسوان

العظمى: 30°