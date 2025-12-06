نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البحوث الفلكية تعلن: غرة شهر رجب 1447 هجريًا الأحد 21 ديسمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد بداية شهر رجب لعام 1447 هجريًا، حيث يترقب ملايين المسلمين حول العالم معرفة أول أيام هذا الشهر الكريم، الذي يُعد من الأشهر الحُرُم وله مكانة دينية وروحية كبيرة.

ميلاد هلال رجب 1447 وفق الحسابات الفلكية

أوضح المعهد أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 قبل دوت الخليج بتوقيت القاهرة، وذلك يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

بعد ميلاد الهلال، يبقى في السماء لمدة زمنية متفاوتة على مستوى الدول العربية والإسلامية، ما يساعد على إمكانية رؤيته بالعين المجردة أو بالأجهزة الفلكية مساء يوم الرؤية.

مدة بقاء الهلال في مصر والدول العربية

وفقًا للحسابات الفلكية التفصيلية:

في مكة المكرمة: يبقى الهلال الجديد لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس.

في القاهرة: يظهر الهلال لمدة 10 دقائق بعد الغروب.

في محافظات مصر: تتراوح مدة بقاء الهلال بين 8 و14 دقيقة.

في الدول العربية والإسلامية: يبقى الهلال بين 5 و27 دقيقة بعد الغروب.

في أنقرة – تركيا: يغرب الهلال بالتزامن مع غروب الشمس، ما يضعف إمكانية رؤيته.

هذه المدد تؤكد إمكانية ثبوت هلال رجب في أغلب الدول الإسلامية مساء يوم السبت.

غرة شهر رجب 1447 هجريًا

بناءً على الحسابات الفلكية، حدد المعهد أن غرة شهر رجب 1447 هجريًا ستكون فلكيًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025.

وتُعلن النتيجة النهائية رسميًا بعد تحري هلال الشهر الجديد من خلال اللجان الشرعية المعتمدة.

التقويم الهجري وأهميته

يرتكز التقويم الهجري على الدورة القمرية، حيث يستغرق القمر نحو 29.5 يومًا ليكمل دورته حول الأرض، وهو النظام الرسمي المعتمد في عدة دول عربية أبرزها السعودية.

ويتضمن التقويم الهجري 12 شهرًا وهي:

المحرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

واعتمد هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وجُعلت هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول 622م بداية لأول سنة هجرية.