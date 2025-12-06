لقطات الرئيس السيسي بقمة السلام في حفل تكريم ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - يحضر اسم مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل بارز وجلي، أينما حلت كلمة "السلام"، وهو ما برز في حفل قرعة كأس العالم 2026، وإعلان فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسخة الأولي من جائزة فيفا للسلام، بظهور عدة لقطات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها مصر للتوقيع على اتفاقية السلام وإنهاء الحرب في غزة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب وأردوغان يوقعون على اتفاقية إنهاء حرب غزة

حضور بارز للرئيس السيسي في الفيلم التسجيلي عن السلام بحفل الفيفا

أبرز لقطات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عدة مشاهد بالفيلم التسجيلي الذي يتحدث عن دور الرئيس ترامب في رعاية السلام حول العالم، وهو السبب الذى رشحه للفوز بالجائزة، ولعل المتابعين شاهدوا بوضوح تكرار مشاهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس ترامب، في عدة مشاهد عند الحديث عن السلام وإقرار الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى يؤكد أن مصر صاحبة دور الريادة في إقرار السلام والاستقرار بالمنطقة، وأن القاهرة هي الشريك الرئيسي والمحوري وصاحب الدور التاريخي مع الولايات المتحدة في تنفيذ كل عمليات السلام.

يأتي هذا فيما، فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا كونها تأتى ضمن مبادرة جديدة يشرف عليها فيفا لتعزيز قيم السلام من خلال الرياضة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط قادة العالم في قمة شرم الشيخ للسلا

جائزة فيفا للسلام تُمنح لترامب لأول مرة

وأوضح الاتحاد الدولي أن اختيار ترامب جاء تقديرًا لجهود ووساطات سياسية أسهمت في خفض التوترات الدولية خلال العام الماضي، ضمن معايير وضعتها لجنة الجائزة التي استحدثها الاتحاد هذا العام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام

ويهدف فيفا من خلال الجائزة إلى تكريم الشخصيات التي لعبت دورًا في تعزيز الاستقرار العالمي، معتبرًا أن الرياضة وخاصة كرة القدم تمثل منصة عالمية لدعم قيم التعايش والتقارب بين الشعوب، وأثار منح الجائزة لترامب تفاعلات واسعة، إذ رحّب مؤيدوه بها، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الجائزة تحمل أبعادًا سياسية غير معتادة في عالم كرة القدم.

الرئيسان السيسي وترامب وسط قادة العالم في قمة شرم الشيخ 2025