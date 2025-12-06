الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، مشيرة إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

أمطار ورياح محملة بالأتربة تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

وحذّرت الهيئة من نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يثير الرمال والأتربة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

تحذيرات هيئة الأرصاد

,من المتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية ,مائل للحرارة على جنوب الصعيد، في حين سيكون معتدل ليلاً يميل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم المناطق.

وتشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب ركامية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تظهر سحب متوسطة وعالية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومن المتوقع تطورها مع تقدم ساعات النهار لتزداد معها فرص سقوط أمطار متفاوتة.

وسجلت درجة الحرارة الحالية على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية وسط أجواء مستقرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم