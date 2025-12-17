الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الشركة المصرية القابضة للكهرباء تحذيرًا للمواطنين في جميع المحافظات من التعامل مع الرسائل الإلكترونية الواردة إلى الهواتف المحمولة، موضحة أن أي رسالة تطلب منك دفع فواتير متأخرة أو تهدد بقطع الكهرباء عبر رابط هي عملية احتيال خطيرة تهدف إلى سرقة بياناتك وحساباتك.

تحذير عاجل من الكهرباء بشأن رسائل دفع الفواتير

كما قالت «القابضة للكهرباء»: «يجب عدم الضغط على الرابط، ولا يجب الرد عليه، واحذفه فورًا، سلامتك مسؤوليتنا، ووعيك يحميك»، مشيرة إلى أن الشركة غير مسؤولة عن أي أفعال أو عمليات من هذا القبيل، ومحذرة من التعامل مع تلك الرسائل.

تحذير بشأن رسائل دفع الفواتير

ودعت «القابضة للكهرباء» كافة المشتركين إلى ضرورة حذف هذه الرسائل فورًا، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للشركة للاستعلام عن الفواتير أو السداد الإلكتروني، لضمان الحفاظ على بياناتهم وأمان حساباتهم.

وتكمن الخطورة في أن هذه الروابط قد تُستخدم وسيلة لاختراق الهاتف مباشرة، أو قد تقود المستخدم إلى صفحة مزيفة تطلب منه إدخال بياناته البنكية والشخصية بحجة «تسديد الفاتورة»، وبالتالي يتم في النهاية سرقة هذه المعلومات واستخدامها في عمليات مالية غير قانونية.

القنوات الرسمية للشركة للاستعلام عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أنها تعمل باستمرار على توعية المواطنين وتنبيههم من المخاطر الإلكترونية، مطالبة المشتركين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي رسائل غير موثوقة مهما كانت صياغتها، للحفاظ على سلامة بياناتهم المالية والشخصية، مشددة على أن مسؤولية سلامة الحسابات تقع على وعي كل مشترك، وحثت المواطنين على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للشركة للاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا بشكل آمن.