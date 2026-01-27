اطّلع على..أول ظهور لـ "رمضان صبحى" بعد إخلاء سبيله

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:30 صباحاً - ظهر رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعد ساعات من إخلاء سبيله، بعد أن أيّدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حكم حبسه لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة.

وظهر رمضان صبحى رفقة صديقه ميدو، ومع نجله زين، حيث حرص ميدو على مساندة رمضان صبحى منذ بداية أزمته حتى اخلاء سبيله أمس الأحد.

محامي رمضان صبحى: اللاعب قد يُشارك بالمباريات قبل الفصل فى قضية المنشطات

أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، أن قرار حبس لاعب بيراميدز لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ إذا لم يعد مرة أخرى لنفس الخطأ. وقال زهران، فى تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "هناك عينة من العينات التي تم سحبها كانت تالفة، وقمنا بعمل استئناف على حكم كاس بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، وتم قبول الاستئناف".

وأضاف محامى رمضان صبحي: "سنطلب من المحكمة الفيدرالية السويسرية أن تنظر فى إيقاف حكم إيقاف رمضان صبحي لحين الفصل فى القضية، وهذا طلب متاح الآن، ولكن وارد أن يتم قبوله، وإن كان بنسبة ضئيلة".

