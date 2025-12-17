الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر البطاقة الشخصية من أهم الوثائق الدالة على هوية المواطن المصري، بالإضافة إلى أنها من المستندات التي تستلزمها جميع التعاملات الرسمية وغير الرسمية في حياة كل مواطن، إذ تُدوَّن بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن وكافة البيانات المتعلقة به وبمحل إقامته ونشأته.

بطاقتك الشخصية.. مخالفات تعرضك لـ 5 غرامات مالية احذر منها| تفاصيل

وينص قانون الأحوال المدنية على عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون بشأن استخراج البطاقة الشخصية، بما يشمل الغرامات الخاصة ببدل الفاقد أو استخدام بطاقة رقم قومي مسجلة باسم شخص آخر، وتُعتبر البطاقة الشخصية حجة رسمية على صحة البيانات الواردة بها طالما كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها لإثبات شخصية صاحبها.

عقوبات البطاقة الشخصية

100 جنيه غرامة على التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ المواطن 15 سنة.

100 جنيه غرامة عند استخدام البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

50 جنيهًا غرامة عند عدم تجديد البطاقة بعد تغيير بياناتها.

50 جنيهًا غرامة عند عدم تحديث بيانات البطاقة مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعد مرور 3 أشهر من التغيير.

50 جنيهًا غرامة عند عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

فئات معفاة من دفع غرامات بطاقة الرقم القومي

والجدير بالإشارة إلى أن هناك فئات لا تنطبق عليها هذه العقوبة ولا تُفرض غرامات مالية عليهم، ومن بينهم كبار السن، والمواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وذلك لما لهم من ظروف قهرية قد تمنعهم من تجديد البطاقة عند الحاجة لذلك.

ويذكر أن السن القانوني لاستخراج البطاقة تم تقديمه إلى 15 عامًا سواء للأنثى أو للذكر، وذلك بسبب وجود أطفال يعملون من عمر 15 عامًا، ولذا لا بد لهم من استخراج بطاقة شخصية ليكون الأمر قانونيًا ولا يتعرضون للمساءلة القانونية.