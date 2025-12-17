الرياض - كتبت رنا صلاح - انتهت الإجازات الرسمية في العام الجاري 2025، وذلك بعد حصول الموظفين في القطاع الخاص والحكومي والطلاب في المدارس والجامعات على عطلة انتصارات أكتوبر، وبعدها إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من شهر نوفمبر الماضي، ليصل العام الجاري إلى نهايته دون أي عطلات رسمية.

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

ويحمل شهر يناير 2026 أخبارًا مفرحة للموظفين والطلاب، حيث يحتوي على أكثر من إجازة رسمية بأجر كامل، حيث تأتي أولى الإجازات الرسمية يوم الأربعاء 7 يناير 2026، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وهي عطلة معتمدة رسميًا لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات.

وبعد أسبوعين تقريبًا من عيد الميلاد، سيحصل الموظفون والطلاب على عطلة رسمية جديدة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي مناسبة وطنية يتم فيها تكريم تضحيات رجال الشرطة إلى جانب الاحتفاء بذكرى الثورة، إضافة ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتصل لـ 12 يومًا في الشهر، مواعيدها على النحو التالي:

الجمعة 2 يناير 2026: إجازة أسبوعية.

السبت 3 يناير 2026: إجازة أسبوعية.

الأربعاء 7 يناير 2026: عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 9 يناير 2026: إجازة أسبوعية.

السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الجمعة 16 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 17 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الجمعة 23 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 24 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الأحد 25 يناير 2026: عطلة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.

الجمعة 30 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 31 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026

وحسب التقديرات الفلكية، فإن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 ستكون على النحو التالي: