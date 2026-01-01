الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول العام الميلادى الجديد 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 12:31 صباحاً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦، راجياً من الله عز وجل أن يحمل هذا العام في طياته الخير والازدهار، وأن يسود فيه السلام والاستقرار، وتنتهي فيه الحروب والأزمات، وتعلو فيه قيم التعاون والتكامل والتعايش السلمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.كل عام وأنتم طيبين ، ومصر دائماً بخير"