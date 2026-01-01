انطلاق اليوم الثانى والأخير لتصويت المصريين بالأردن بجولة الإعادة لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 09:31 صباحاً - بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلى للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية فى جولة الإعادة فى 27 دائرة من الـ 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 10 محافظات؛ وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة.

تأكيد سلامة صناديق الاقتراع

وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

تسهيلات كاملة للمصريين بالخارج

وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.