انتهاء التصويت بنيوزيلندا وبدء الفرز بإعادة الدوائر الملغاة قضائيا بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 11:19 صباحاً -

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن انتهاء اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين المقيمين بدولة نيوزيلندا، منذ قليل، بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وبدء عملية الفرز والحصر العددى لأصوات الناخبين ورفعها علي المنظومة الإلكترونية للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأُجريت عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، وتم التصويت أمس الأربعاء واليوم الخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج، ويومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير

تفاصيل إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

جاءت نتائج انتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت فى 10 محافظات، فوز 9 مرشحين وإجراء الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا وحسم 3 دوائر، ليكون إجمالي الدوائر التي تشهد إعادة 27 دائرة انتخابية هى:

1- محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد:13

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5-محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

6- محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9-محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)