سامح شكري لـ«صوت الأمة»: تعيينى فى النواب تكليف وطني.. وأعاهد المصريين والقيادة السياسية بأن أكون أهلًا للأمانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 08:20 مساءً - أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس النواب المعين، أن قرار تعيينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية قبل أن يكون تشريفًا، مشددًا على قناعته الراسخة بأن خدمة الوطن واجب يلتزم به أينما كان موقعه.

وقال شكري في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» إن لديه إيمانًا كاملًا بأن عليه دورًا وطنيًا تجاه مصر والمصريين سيؤديه بإخلاص، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهد وتحمل المسؤولية والعمل من أجل الصالح العام ودعم مؤسسات الدولة.

ووجّه شكري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، معربًا عن تقديره العميق للاختيار، ومؤكدًا أنه يعاهد القيادة السياسية والشعب المصري على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن تكون هذه المهمة أمانة ومسؤولية يسعى لأن يكون على قدرها.

وأوضح أن عضوية مجلس النواب تمثل التزامًا وطنيًا يستوجب العمل الجاد، والمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة، انطلاقًا من الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، ويُعد السفير سامح شكري من أبرز الدبلوماسيين المصريين، حيث شغل منصب وزير الخارجية خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وكان له دور بارز في إدارة ملفات السياسة الخارجية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.